Da Redação

Três homens foram presos na noite dessa terça-feira (14), por volta das 21h, em Formiga, por envolvimento com o crime de Tráfico de Drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, após levantamentos feitos pela central do programa Olho Vivo, foi realizada uma abordagem, no Mirante do Cristo, localizado no bairro Santa Tereza, em Formiga, de um indivíduo que informou que havia adquirido drogas de um homem de 35 anos, morador da rua Sebastião Jorge Lasmar, bairro Santo Antônio,

Os policiais compareceram ao local onde estaria o segundo envolvido no crime e localizaram buchas de maconha, cinco tabletes de maconha, uma barra de maconha, um saco de cocaína em pó, uma pedra grande de cocaína, uma balança de precisão e R$250 em dinheiro