Três homens foram presos na tarde desta terça-feira (24) em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar (PM), eles são acusados de roubar o carro e dinheiro de um empresário de 48 anos em Nova Serrana. A vítima chegou a ser mantida como refém do grupo.

No banco, a vítima teria comunicado ao gerente que estava como refém dos criminosos. Os autores fugiram no carro da vítima e abandonaram o empresário em São Gonçalo do Pará antes de seguirem para Divinópolis.

Troca de tiros