Três idosos ficaram feridos durante um acidente registrado na manhã deste sábado (8), próximo ao lixão, em Campo Belo.

De acordo com o Samu, o veículo Fiat Palio caiu em uma ribanceira e nele estavam dois homens, um de 74 anos e outro de 67 e uma mulher de 64 anos.

Segundo informações do Portal Campo Belo, o carro teria quebrado a barra de direção, o que ocasionou o acidente, caindo em uma ribanceira de pelo menos 30 metros as margens da rodovia.

O homem de 74 anos estava consciente, com luxação em um dos ombros. Ele se queixava de dor na coluna, recebendo os primeiros atendimentos da equipe.