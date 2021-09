Três indivíduos foram presos pela Polícia Militar Rodoviária, no fim da manhã desta sexta-feira (3), na altura do km 471, da BR-354, em Bambuí.

Durante Operação Combate a Homicídios, os militares abordaram o veículo VW Fox, conduzido por um indivíduo de 30 anos, tendo como passageiros dois jovens de 21 e 25 anos.

Na abordagem, foi verificado que o condutor apresentava ter feito uso de bebida alcoólica e o passageiro apresentava nervosismo e havia escondido algo.

Durante busca pessoal, foi encontrada droga na bermuda do jovem, e nas buscas no veículo, foi localizado um revólver calibre 38, carregado com 6 munições pronto para uso.