Três homens foram presos pela Polícia Rodoviária de Formiga (PMRv), com drogas na noite dessa terça-feira (7).

De acordo com a ocorrência, durante operação de combate ao tráfico de entorpecentes, na balança do DEER de Arcos, localizada no km 56 da rodovia MG-170, os policiais rodoviários abordaram um automóvel Renault/Logan, de Arcos.

Segundo a Polícia, os três ocupantes demonstraram nervosismo durante a abordagem, desta forma, os policiais realizaram busca no veículo e localizaram debaixo do banco dianteiro do passageiro, uma pedra de tamanho considerável e mais duas pedras menores de crack.