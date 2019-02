Três pessoas foram presas por tráfico de drogas e uma arma de fogo foi apreendida, no domingo (3), na rua Nossa Senhora do Livramento, bairro Santo Antônio, em Pimenta.

Segundo a Polícia Militar, eles estavam em um veículo e tentaram fugir da abordagem. Com o passageiro, um jovem de 21 anos, foi encontrada uma arma de fogo, calibre 32, e dois tabletes de maconha, e no interior do veículo foram encontrados três pinos de cocaína.

De acordo com a PM, foi apurado que os pinos de cocaína pertenciam ao condutor, um jovem de 20 anos. Nada foi encontrado com a passageira de 21 anos.