Três indivíduos foram presos e um menor apreendido com drogas na noite dessa terça-feira (15), em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela praça do bairro Novo Santo Antônio, em verificação a uma denúncia de tráfico de drogas, a equipe policial se deparou com dois usuários de drogas na rua Sebastião Jorge Lasmar, sendo um de 20 anos e o adolescente de 15 anos, com ele foi localizado um cigarro de maconha.

Os indivíduos relataram que a droga foi adquirida com um jovem, de 18 anos, residente no bairro Alvorada, através de conversas de WhatsApp.

Após contatar a responsável legal do adolescente, ela revelou que ele também comprou um celular marca Samsung por R$100, de um usuário de drogas. Por isso, o material também foi apreendido e a mulher acompanhou o desenrolar da ocorrência.