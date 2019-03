Cerca de três mil combatentes do grupo Estado Islâmico (EI), se renderam nessa terça-feira (12) às Forças Democráticas Sírias (FDS), que atacam seu último reduto no leste da Síria, informou um porta-voz das FDS.

“O número de combatentes do Daesh [acrônimo em árabe do EI] que se renderam desde ontem [na segunda-feira] na tarde chega a 3 mil. Três mulheres yazidis e quatro crianças também foram resgatadas”, reportou o porta-voz, Mustefa Bali, no Twitter.

De acordo com o porta-voz das FDS, Adnane Afrine, os evacuados estão sendo transferidos do vilarejo de Baghuz, na província de Deir Ezzor, para um posto de controle da coalizão curdo-árabe.

Após uma noite de intensos bombardeios, um precário acampamento de tendas é tudo o que resta do “califado” autoproclamado pelo EI em 2014 em vastos territórios na Síria e no Iraque.