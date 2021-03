O boletim epidemiológico arcoense registrou três óbitos e 76 casos positivos de Covid-19, nesta sexta-feira (19). Também há 26 pacientes aguardando transferência.

O 45º óbito por Covid-19 em Arcos trata-se de homem, de 58 anos, morador do bairro Esplanada. Era portador de cardiopatia. Testou positivo para Covid-19 no dia 1 de março, e foi transferido para Nova Serrana no dia 3. O óbito ocorreu na quinta-feira (18).

O 46º óbito por Covid-19 em Arcos trata-se de homem, de 85 anos, morador do bairro Olaria. Era portador de cardiopatia. Teve resultado positivo para Covid-19 no dia 13 de março e foi transferido para a Santa Casa de Bom Despacho no dia 15. O óbito ocorreu na quinta (18).

O 47º óbito por Covid-19 em Arcos trata-se de mulher, de 59 anos, moradora do bairro Planalto. Era portadora de insuficiência renal e diabetes. Testou positivo para Covid-19 no dia 6 de março, sendo transferida no mesmo dia para a Santa Casa de Bom Despacho. O óbito ocorreu nesta sexta (19).