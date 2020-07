A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu no início da tarde deste sábado (11), o registro da morte de mais um paciente que estava internado na Santa Casa de Formiga, com confirmação para Covid-19. O homem, de 79 anos, faleceu na manhã de hoje.

O paciente era hipertenso, diabético e doente renal crônico.

Outra confirmação

A Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, também recebeu, neste sábado, a confirmação para o óbito que estava em investigação.

Um homem, de 50 anos, que morreu na última quinta-feira (9), teve hoje o resultado positivo para a doença. Ele era hipertenso, teve um AVC hemorrágico no mês de junho, e não resistiu as complicações no quadro clínico.