Na manhã desta quinta-feira (7) a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a confirmação de três novos casos da Covid-19 em Formiga.

Um homem de 29 anos foi infectado dentro de casa ao ter contato com o irmão que já havia tido a confirmação da doença. Nenhum deles teve complicações de saúde e estão em isolamento domiciliar.

O segundo paciente é uma jovem de 19 anos que foi infectada por transmissão comunitária na cidade, ou seja, não é possível detectar a origem do vírus. Ela também não tem complicações da doença e permanece em isolamento.

Já o terceiro é considerado grave e trata-se de um caso “importado”, uma vez que o homem de 66 anos, morador de Formiga, retornou do estado Pará, onde havia ido a trabalho. Ele está internado na UTI da Santa Casa de Formiga. Agora o registro oficial é de sete pessoas confirmadas, sendo que destas uma já está curada. O Boletim Epidemiológico atualizado será divulgado no final da tarde de hoje.

Devido o aumento no número de registros, Executivo decidiu suspender o funcionamento do comércio não essencial no sábado (9 de maio), véspera do Dia das Mães, que, no início da semana, havia sido autorizado. Na próxima segunda-feira, dia 11, volta a valer o decreto que autoriza a abertura das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Diante destas confirmações, a Administração Municipal, mais uma vez, reitera o pedido para que a população formiguense continue com as ações preventivas, como seguir a etiqueta respiratória, lavar as mãos de maneira adequada, evitar aglomerações e, principalmente, sair de casa somente quando for estritamente necessário. Estes e outros cuidados, que já são do conhecimento de todos, ajudarão a não proliferar o vírus na cidade.

Fonte: Decom