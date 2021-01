A Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus informa neste domingo (17), que foram registrados três óbitos de formiguenses com resultado positivo para a Covid-19.

• Um paciente de 70 anos, que era diabético, hipertenso e estava internado no hospital de Nova Serrana.

• Uma senhora de 87 anos, que estava internada em Divinópolis e era hipertensa.

• Um homem de 52 anos, que estava internado na UTI Santa Casa de Formiga e tinha obesidade.

43 pessoas de Formiga já perderam a vida em decorrência da doença.

Os registros entrarão no Boletim Epidemiológico que será divulgado na tarde deste domingo. A administração municipal se solidariza com as famílias e amigos enlutados.

Fonte: Decom