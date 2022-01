Dois homens e uma mulher ficaram feridos após dois carros baterem na BR-040 em Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (16).

Os três foram encaminhados para unidades de saúde pela Via 040, concessionária que administra o trecho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento inicial às vítimas, uma mulher estava presa dentro do veículo e foi socorrida com suspeita de fratura no tórax.

Já as outras duas vítimas não estavam presas, mas foram imobilizadas e deixadas aos cuidados da Via 040.