Três pessoas ficam feridas na tarde dessa segunda-feira (28) após uma van capotar na BR-354. O acidente aconteceu por volta das 16h, na altura do KM 399.

De acordo com a Polícia Militar, a van seguia sentido BR-262/Bambuí, quando em uma curva, próximo ao trevo de acesso ao município de Tapiraí, o motorista perdeu o controle da direção do veículo que capotou.

Ainda de acordo com a PM, três pessoas, que não tiveram as idades divulgadas, ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí.