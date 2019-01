Mais um acidente foi registrado em Minas Gerais neste domingo. Desta vez, dois carros bateram de frente na BR-491, entre as cidades de Varginha e Elói Mendes, na Região Sul do estado. Três pessoas se feriram e ficaram presas às ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, os feridos foram levados ao Hospital Bom Pastor, situado em Varginha. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) transportaram os envolvidos.

Ainda segundo os militares, testemunhas disseram que um dos motoristas invadiu a contramão ao perder o controle da direção.