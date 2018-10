No fim da manhã deste domingo (21), uma colisão registrada na BR 354, no trecho que corta a cidade de Arcos, deixou três pessoas feridas.

O acidente envolvendo uma caminhonete Hilux de Lagoa da Prata e um Fiat Palio de Arcos, ocorreu próximo ao semáforo do restaurante Pulo do Gato.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor da Hilux relatou que seguia pela rodovia no sentido Arcos/Iguatama quando o veículo Fiat Palio cruzou na frente dele, vindo do sentido bairro São Judas para o bairro São José. O condutor da caminhonete disse ainda, que tentou se desviar, mas não conseguiu evitar a colisão frente/lateral.

Após os trabalhos de praxe, o perito liberou os veículos envolvidos e o local do fato.