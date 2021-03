Três pessoas morreram e pelo menos cinco estão em estado grave após um ônibus de turismo cair de uma ribanceira na MG 129, na altura da cidade de Ouro Preto, na região central do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 28 passageiros. As mortes foram confirmadas para Polícia Militar que também atua no local. Os outros 20 passageiros tiveram apenas ferimentos leves e estão sendo atendidos na via.

Militares que atendem a ocorrência informaram que o acidente ocorreu próximo a uma curva, após o trevo de Santa Rita de Ouro Preto. Informações preliminares dão conta de que o ônibus seguia do estado do Espírito Santo para a cidade de Ouro Branco.

Fonte: O Tempo