Três pessoas de uma mesma família de Brasília (DF) morreram e uma ficou levemente ferida em um acidente na MG-050, em Alpinópolis (MG), no fim da manhã desse sábado (15). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as vítimas estavam em um veículo que tentou fazer uma conversão no meio da pista e acabou atingido por um caminhão na altura do km 331, próximo ao trevo da cidade.