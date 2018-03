Neste domingo (18), por volta das 21h, a Polícia Militar prendeu três pessoas por tráfico de drogas em um estabelecimento comercial localizado na rua Cajueiros, bairro Geraldo Veloso, em Formiga.

Por meio de denúncia, os militares foram até o local e abordaram todas as pessoas que estavam no estabelecimento. Com uma das proprietárias, de 34 anos, foi encontrada uma pedra de crack, embalada e pronta para o comércio, e R$361.

Com o homem de 31 anos, que também é proprietário do local, foi encontrada a quantia de R$962 e com uma mulher de 36 anos estavam R$180. Dois aparelhos celulares também foram apreendidos com os suspeitos.

Em ações complementares, os policiais encontraram outras duas pedras de crack, duas lâminas (gillette) e um invólucro plástico contendo vários saquinhos para embalar a droga.

Todos os envolvidos foram presos e encaminhados para a delegacia, juntamente com o dinheiro, drogas e demais materiais apreendidos.