Três indivíduos foram mortos e um foi preso após um confronto com a Polícia Militar em Nova Serrana, na madrugada deste sábado (19). A viatura da PM foi alvejada durante a ação.

A PM disse que recebeu informações de roubo a um posto de combustíveis na cidade. Com a chegada da viatura ao local, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares e as pessoas que estavam na região.

Os disparos foram revidados pelas autoridades e, em uma tentativa de fuga, os criminosos abandonaram o veículo que usavam e roubaram outro carro. Eles seguiram pela BR-262, momento em que perderam o controle da direção do veículo e sofreram um acidente na via.

Com a chegada das viaturas, os envolvidos atiraram novamente contra os militares. Como forma de defender, a polícia também disparou e atingiu três dos envolvidos.

Eles foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreram antes de dar entrada na unidade. Um dos envolvidos, de 17 anos, foi detido. A PM não informou a idade dos demais.

A PM apreendeu um revólver calibre 38com cinco munições deflagradas e cinco celulares das vítimas do roubo.

Os suspeitos deixaram um veículo no posto de combustíveis, que foi roubado horas antes no Bairro Amaral. O carro foi removido para um pátio credenciado, juntamente com o veículo acidentado.

Fonte: G1