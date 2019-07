Três jovens foram presos na madrugada deste sábado (20), em Arcos.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias de que os três suspeitos estavam com drogas em um veículo vindo da cidade de Campo Belo.

No momento da abordagem, altura do bairro Esplanada, dois suspeitos de 23 anos fugiram. A jovem de 20 anos que estava no veículo foi presa com 9 papelotes de cocaína.

Em seguida, os dois indivíduos que haviam fugido por um matagal foram encontrados.