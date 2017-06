Três homens foram presos e um menor apreendido por tráfico de drogas, na madrugada dessa terça-feira (6), às margens da rodovia BR-354, no bairro Calcita, em Arcos.

Segundo a Polícia Militar, os indivíduos foram presos após militares perceberem, por meio das câmeras do sistema de segurança “Olho Vivo”, uma intensa movimentação de pessoas comercializando drogas.

No local, os policiais abordaram um usuário de drogas com uma pedra de crack. Em seguida, a PM abordou dois homens e um jovem de 17 anos, conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas e diversos furtos no município.

Com os indivíduos, os militares apreenderam duas pedras de crack, seis tabletes de maconha, R$22 em dinheiro, uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dois celulares.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Formiga por tráfico e um por posse e uso de entorpecentes.