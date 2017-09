A Polícia Militar de Formiga recebeu denúncia anônima de que, estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma residência na rua Travessa João de Paula Faria, no bairro Maringá.

De acordo com a ocorrência, no local, um adolescente, de 17 anos, já conhecido no meio policial fugiu e não foi localizado.

Os militares encontraram uma bucha de maconha e outras provas da prática de tráfico de drogas.

Em continuidade, os policiais abordaram em outro local três suspeitos, um adolescente de 17 anos e dois jovens de 18 anos, localizando com eles três buchas de maconha e material para embalar droga.

Aindanas buscas, os militares localizaram um pé de maconha. O menor assumiu ser o proprietárioda droga.

Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia, juntamente com o material apreendido.