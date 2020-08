Na noite dessa terça-feira (25), a Polícia Militar de Pimenta, durante patrulhamento policial no bairro JK, abordou um veículo Volkswagen Golf, com placas de Piumhi, ocupado por três indivíduos.

Durante a abordagem foram encontrados e apreendidos oito comprovantes de apostas de jogos de azar, R$ 452, e no interior do veículo os policiais encontraram três máquinas de jogos; um panfleto com relação dos bichos e valores das premiações; um panfleto com relação de times de futebol e respectivo regulamento.

No porta-malas do veículo, haviam três Smart tvs novas, e não foram apresentadas as respectivas notas fiscais e cigarros com substância análoga à maconha de consumo dos indivíduos.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos suspeitos, sendo encaminhados até a Delegacia Regional na cidade de Formiga, juntamente com o material apreendido.