No fim da tarde dessa quinta-feira (16), a Polícia Militar de São Roque de Minas recebeu a informação de que um homem estava com uma grande quantidade de drogas e armas na residência dele.

Foi realizada Operação Batida Policial, em conjunto com um policial civil, na rua Eurides Soares de Faria, bairro Bela Vista.

O indivíduo autorizou a entrada dos policiais na residência, porém, dois militares seguiram por um lote vago, pelos fundos da residência, e abordaram a esposa do homem tentando dispensar uma lata com drogas e dinheiro.

No recipiente, foram encontradas 16 porções de cocaína e R$100 em dinheiro.

Ainda de acordo com a PM, foi realizada busca na residência e encontradas duas porções de maconha.

O indivíduo havia adquirido a carga de 26 porções de cocaína e duas porções de maconha com um outro suspeito na quarta (15), e ao ser indagado sobre o restante das drogas, ele relatou que já havia vendido dez porções por R$50 cada e que o dinheiro, no valor de R$500, havia entregado para o outro suspeito.

Os militares foram até a casa do outro indivíduo. No local, foram encontrados R$500 e um vasilhame com grande quantidade de maconha.

Os dois indivíduos e a esposa do primeiro foram presos.

As drogas ilícitas, o dinheiro e um celular foram apreendidos e encaminhados à delegacia em Piumhi.

Fonte: Polícia Militar