Três pessoas foram presas na tarde desta terça-feira (14) suspeitas de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Ipatinga (MG), com os autores foram apreendidas cerca de 111 barras de maconha totalizando 113 kg da droga.

De acordo com a polícia, os três homens de 21, 22 e 34 anos foram presos em João Monlevade (MG). A droga foi encontrada em um fundo falso dos veículos em que eles estavam. A polícia informou ainda que a droga era do Estado do Mato Grosso e seria distribuída no Vale do Aço e no Estado do Espírito Santo.

Ainda segundo a polícia, outros quatro suspeitos que fazem parte da mesma organização criminosa foram presos no sábado (11). Com eles, foram apreendidos cerca de 60 kg de maconha. Todos os envolvidos eram investigados por policiais do GAECO e do 14º Batalhão de Polícia Militar de Ipatinga.

Os três suspeitos detidos nesta terça-feira foram encaminhados à Delegacia de João Monlevade.