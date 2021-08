Agentes da Defesa Civil da cidade de Sarzedo, na Grande BH, estão fazendo vistoria, na tarde desta segunda-feira (9), em uma obra de infraestrutura da mineradora Itaminas, onde houve um deslizamento de terra de parte de um talude, por volta das 11h30 desta segunda.

Segundo a equipe que está no local, não se trata de um rompimento de barragem, e sim de um deslizamento de terra. “Trata-se de um deslizamento de terra, não tem água, nem rejeito de minério, foi um processo perto de um filtro de uma obra da Itaminas”, disse um agente que atua na vistoria.

De acordo com informações do portal G1, a Defesa Civil do município informou que, com o deslizamento, um caminhão, uma retroescavadeira e um carro foram soterrados, mas não havia ninguém dentro dos automóveis no momento do acidente. As informações são de que ninguém se feriu no acidente.

Além disso, a assessoria da Defesa Civil informou que não há risco de um novo deslizamento no local.