A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta quinta-feira (25), a confirmação de 13 novos casos positivos da Covid-19 na cidade.

Entre os registros está o “óbito confirmado” na manhã de hoje, seis moradores da cidade e mais seis profissionais da saúde, que também residem no município.

Com estes números, o município tem, até o momento, 106 casos “confirmados” da doença, de pessoas que fizeram o exame e mais 29 detentos que tiveram “confirmação por critério clínico epidemiológico”, diante da declaração de “surto” na Penitenciária.

O Boletim Epidemiológico apresenta, também, que mais nove pessoas já são consideradas curadas, sendo que destas, seis são detentos da penitenciária de Formiga.

Agora, há, em Formiga, 39 pessoas curadas. Com o aumento diário no número de casos, o Executivo reforça o pedido para que a população intensifique as ações preventivas, como o uso de máscaras de proteção individual, a higienização correta das mãos e evitem, também, lugares com grande circulação de pessoas.

Confira os números totais da doença:

_ NOTIFICADOS: 2253

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 185

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 189

• INTERNADOS: 05

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 02

_ CONFIRMADOS: 97

• ÓBITOS: 03

• INTERNADOS: 03

• EM ACOMPANHAMENTO: 58

• CURADOS: 33

_ CONFIRMADOS PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 9

_ CONFIRMADOS POR CRITÉRIO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO – PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 29

• DETENTOS EM ACOMPANHAMENTO: 32

• DETENTOS CURADOS: 06

_ DESCARTADOS: 1744