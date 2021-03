O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suspendeu as atividades presenciais até a próxima sexta-feira (19 ). A Gerência de Saúde no Trabalho (Gersat) do TJMG, emitiu um parecer orientando a adoção de medidas mais restritivas, visando evitar o contágio e coibir a disseminação da Covid-19. A deliberação ocorreu na tarde desta quinta-feira.

As audiências e sessões virtuais serão mantidas e os juízes e desembargadores irão atender as medidas urgentes.

Segundo dados da Secretaria de Saúde de Minas de Gerais, 251 Comarcas do Estado estão em grau roxo ou vermelho e apenas 46 comarcas em situação amarela ou verde, no Minas Consciente.

Na próxima sexta-feira (19), a decisão poderá ser revista e, os dados da pandemia em Minas Gerais, serão avaliados para a prorrogação ou término do prazo de suspensão.