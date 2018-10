Por Priscila Rocha

No dia 15 de dezembro ocorre em Formiga o evento Pop Rock Sunset. Organizada pelo Mr. Rock eventos a festa será realizada na Cervejaria Fürst.

Diversas atrações marcarão o evento dentre elas o concurso infantil “Air Guittar Kids”. A prática de air guitar ou guitarra imaginária consiste em imaginar uma guitarra nos braços e dedilhá-la da mesma forma que uma guitarra real.

Poderão participar do concurso crianças de 5 a 12 anos. Os interessados devem enviar um vídeo com no máximo 30 segundos para o endereço de e-mail: mr.rockfga@gmail.com juntamente com o nome completo do participante, RG e CPF do responsável e telefone para contato.

Os vídeos serão postados na fanpage do Mr. Rock no Facebook e os dez mais curtidos serão classificados para se apresentarem no dia do evento.

Os competidores serão avaliados por um júri composto por convidados. Será escolhida a performance mais realista e original. O vencedor levará para casa uma guitarra elétrica infantil e os outros participantes serão premiados com camisetas.

Tributos

O line-up da festa contará com os tributos Divas do Rock e Rock anos 80. De acordo com os organizadores o tributo Divas do Rock ocorrerá a pedido do público. “Em resposta a enquete feita pelo Mr. Rock, vamos homenagear as mulheres gigantes do cenário Rock N’ Roll”.

O show ficará a cargo da banda divinapolitana Intranse que apresentará músicas de divas como Rita Lee, Elis Regina, Cássia Eller, Pitty, Amy Winehouse e Alanis Morissette.

Já o tributo Rock anos 80 será apresentado pela banda 32 Dentes. “Com um excelente repertório, com os melhores e maiores hits do rock oitentista nacional e internacional, a banda 32 dentes promete agradar a gregos e troianos”, informou a organização da festa.

O evento contará ainda com apresentação da banda paulistana Back in Hell, considerada um dos melhores covers de AC/DC do Brasil e da banda belorizontina Belos e Malditos, considerada a melhor banda cover do Capital Inicial, vencedora do quadro “Imitadores do Brasil” do Domingão do Faustão e do programa “Maquina da Fama” do SBT.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla em até 12x ou em pontos de venda em Formiga, Arcos, Bambuí, Divinópolis, Piumhi, Pimenta. Confira os locais de venda aqui.