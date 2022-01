A indicação de leitura desta semana é a Trilogia Bevelstoke, da escritora Júlia Quinn.

O projeto resenha literária “No Meio do Caminho tem um Livro” é realizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga

Adquirida recentemente, a obra já está disponível para empréstimo na Biblioteca Pública Municipal “Dr. Sócrates Bezerra de Menezes”.

A trilogia é formada por três grandes histórias: História de um grande amor, v.1; O que acontece em Londres, v.2 e Dez coisas que eu amo em você, v3.

História de um grande amor:

Nesse primeiro volume, a personagem de 10 anos “Miranda Cheever’ tinha pensamentos que não seria uma bela dama e iria ficar para titia…

Até que, em uma tarde, conheceu o belo e atraente, Nigel, Visconde Turner, que ao beijar sua mãozinha, despertou nela uma paixão e a certeza que o amaria para sempre.

O tempo passou, Miranda tornou-se uma mulher linda e ele um homem solitário e amargo, devido um acontecimento devastador em sua vida.

Mas ela não desiste dele e fará tudo para salvá-lo da pessoa que ele se tornou.

O que acontece em Londres – 2º volume da série

A personagem “Olívia Bevelstoke”, ouve um boato sobre o novo vizinho. Curiosa, resolve espioná-lo para saber se ele “Harry Valentine” havia assassinado sua própria noiva.

Assim sendo planeja um esconderijo dentro de casa para observá-lo. Logo se vê que ele é intrigante.

Ele trabalha para um departamento de guerra inglês, no momento faz um treinamento para ser um espião. E assim ele percebe que sua bela vizinha o observa.

Harry fica sabendo que Olívia é cortejada por um príncipe suspeito de conspirar contra Inglaterra.

Agora ele precisa espioná-la oficialmente e fica claro que o maior risco que Olivia representa é fazê-lo apaixonar.

Dez coisas que eu amo em você – 3º volume da série

Annabel Winslow acaba de chegar em Londres para participar de sua primeira temporada e já entrou em uma enrascada, chamou atenção do conde Newbury, que procura uma mulher que lhe traga um herdeiro.

Annabel, apesar de ter perdido o pai, viver na miséria juntamente com seus irmãos e a mãe, não tem a menor vontade de se casar. E o conde é um grosseirão de no mínimo 75 anos.

E logo se forma um triângulo amoroso, em uma festa ela conhece ”Sebastian Grey”, o charmoso sobrinho do conde. Os dois começam a cortejá-la.

Annabel precisa decidir: se casa com um homem repugnante que garante futuro da família ou se segue seu coração, com a chance de um final feliz ao lado do jovem Sebastian.

Os interessados em saber mais sobre essas três histórias de amor, devem comparecer na Biblioteca Dr. Sócrates, na Praça São Vicente Férrer, 140, no Centro de Formiga.

