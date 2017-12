Mal começou o período de chuvas e a trincheira construída recentemente pela AB Nascentes das Gerais, na MG-050, que dá acesso à BR-494 e liga Divinópolis a Nova Serrana, já está desmoronando. As informações são do portal Divinews que garante que há problemas nos dois sentidos.

Próximo do Posto Xavante na MG-050, sentido Formiga, por uns 40 metros aproximadamente, existe uma trinca de mais de 30 centímetros que pode aumentar consideravelmente com a continuidade das chuvas. Já do lado contrário, no sentido para Belo Horizonte, uma parte do barranco já cedeu e derrubou uma estrutura de concreto.

A Concessionária Nascentes das Gerais, que paralisou as obras no trecho de Divinópolis, próximo a ponte do gafanhoto, por problemas de licenciamento, terá agora mais esse problema para administrar, e o pior é que tem conhecimento. Tanto é que, colocou uma lona na tentativa de evitar desmoronamento na pista próxima ao viaduto da trincheira.

A concessionária ainda não se posicionou sobre a matéria.