Jovens com idades de 15 a 29 anos foram selecionados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e estão reunidos até a quinta-feira (30) em Milão, na Itália. O grupo, que conta com 400 representantes de mais de 200 países, pretende elaborar um documento com um posicionamento sobre a emergência climática e quais ações devem ser priorizadas.

A ativista ambiental Greta Thunberg está entre esses “embaixadores da juventude”. Nesta terça-feira (28), os jovens pediram aos líderes mundiais que “acordem” para a a crise climática.

“Isso é tudo o que ouvimos por parte dos nossos líderes: palavras. Palavras que soam bem, mas que não provocaram ação alguma. Nossas esperanças e sonhos se afogam em suas palavras de promessas vazias”, afirmou Thunberg, aplaudida pelo grupo.

“Não existe um planeta B, não existe um planeta blá-blá-blá, economia verde blá-blá-blá, neutralidade do carbono para 2050 blá-blá-blá”, acrescentou, denunciando “30 anos de blá-blá-blá” dos líderes mundiais e “sua traição com as gerações atuais e futuras.”