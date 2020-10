Três pessoas foram detidas depois abordarem uma mulher e mantê-la refém nesta quinta-feira (1º), em Bom Despacho. Segundo a Polícia Militar (PM), dois adolescentes, uma de 15 e um de 17 anos, e um rapaz de 19 anos, foram levados para a delegacia. A arma usada foi apreendida.

Segundo a polícia, a mulher, que não teve a idade informada, foi abordada pelo trio no momento em que entrava no carro dela, no bairro Santa Lúcia. Eles anunciaram o assalto, pegaram a bolsa dela e ordenaram que ela seguisse dirigindo o carro.

Eles pegaram dinheiro, os cartões da vítima e pediram a senha. Em seguida, eles foram até uma agência bancária para realizar o saque, mantiveram a mulher dentro do carro, mas não conseguiram por causa da biometria.

Em seguida, eles foram em outra agência bancária e entraram com ela para fazer o saque. Um segurança notou o nervosismo da mulher que confirmou ser vítima de um assalto. A adolescente que estava com ela na agência fugiu e o segurança chamou a PM.