Três rapazes com idades entre 18 e 20 anos foram flagrados com drogas em uma residência no Bairro Santos Dumont, em Pará de Minas, na noite dessa quarta-feira (11). Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram flagrados com um pé e buchas de maconha e mais de R$ 2 mil de origem suspeita.

Os militares foram até a casa localizada na Rua Jacinto Teodoro Silva após denúncia de que o trio estava praticando tráfico de drogas, inclusive, com a entrega dos entorpecentes sendo feita de moto por um dos suspeitos.

Ao chegar no endereço, os militares viram a moto citada na denúncia estacionada na porta da casa.

A PM foi recebida pelos rapazes de 18 e 20 anos. O outro suspeito de 20 anos, ao notar a presença policial, arrancou o pé de maconha plantado no quintal e tentou fugir correndo com a planta, mas foi contido.