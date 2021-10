A Polícia Militar (PM) prendeu três pessoas suspeitas de furto e receptação de materiais elétricos e ferroviários em Lagoa da Prata. Segundo a PM, um homem 53 anos confessou o furto e disse que o material era vendido para ferros-velhos da cidade.

A PM foi informada por meio de denúncia que uma grande extensão de trilhos ferroviários no trecho próximo à região da Fazenda Monjolinhos, e próximo à diversas residências, estavam sem os grampos de segurança após terem sido furtados. Segundo os militares, o fato representa grave risco de descarrilamento de trens na área urbana de Lagoa da Prata.

Em diligências, a guarnição deslocou ao local e após apurações descobriu que um homem de 53 anos era o suspeito dos furtos. Ele foi localizado, assumiu o crime e disse aos policiais que removeu as placas de suporte dos trilhos e três grampos de fixação. O homem relatou ainda que o material estaria sendo vendido para ferros-velhos na cidade.

Operação

No decorrer da semana a PM tem intensificado as operações contra ferros-velhos suspeitos de receptação de materiais furtados. Diante do ocorrido foi montada uma grande operação com diversas guarnições da PM para solucionar o caso.

Primeiramente as equipes foram até o ferro-velho localizado na Rua Maranhão e encontraram diversas placas de sustentação de trilhos ferroviários.

Em outro ferro-velho, na Rua Almirante Tamandaré, foram encontrados placas e grampos ferroviários, além de vasta fiação elétrica ainda sem queimar e sem a comprovação de origem.

Prisões

O suspeito do furto e os donos dos ferros-velhos foram presos por provocar perigo de desastre ferroviário, além do furto e receptação. As idades dos donos das empresas não foram reveladas.

O material ferroviário foi restituído à empresa que administra a ferrovia e os três suspeitos e materiais aprendidos foram entregues à Policia Civil.

Fonte: G1