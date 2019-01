Dois navios pegaram fogo nesta segunda-feira (21) próximo à península da Crimeia. Os tripulantes das duas embarcações pularam no mar para escapar das chamas. Segundo a Reuters, o número de mortos chegou a 10.

Autoridades da Rússia – que controlam a região disputada com a Ucrânia – iniciaram os trabalhos de resgate. Segundo o governo russo, os dois navios tinham 31 tripulantes, incluindo cidadãos da Turquia e da Índia.

O incidente ocorreu no Estreito de Kerch, no Mar Negro. Em novembro do ano passado, o local foi cenário de mais um capítulo da tensão entre Rússia e Ucrânia, quando navios russos atiraram contra embarcações ucranianas.

Ainda não está claro, porém, se o incêndio nos navios têm relação com a escalada militar na Crimeia. Não há informação sobre o que causou o incidente.

