A Triunfo Concebra está com processo seletivo aberto para contratar técnico de segurança do trabalho para atuar na cidade de Bom Despacho.

Os interessados devem enviar o currículo com pretensão salarial e o nome da vaga no assunto do e-mail, para selecao@triunfoconcebra.com.br até o dia 13 deste mês.

Confira os requisitos exigido pela empresa:

• Ensino Técnico completo em segurança do trabalho

• 8h às 18h (segunda a quinta-feira) e 8h às 17h (sexta-feira)

• Conhecimento no Pacote Office (Domínio em excel)

• O candidato deve residir em Bom Despacho.