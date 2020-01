Na tarde desta quarta-feira (1º), mais uma tromba d’água foi registrada no Parque Ecológico do Paredão no município de Guapé.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Piumhi, pelo menos 50 pessoas ficaram ilhadas, entre elas, crianças e idosos, e pelo menos duas pessoas foram arrastadas pelas águas e morreram. A informação foi confirmada pelo coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Flávio Godinho, ao portal R7. Segundo ele, é possível que haja mais vítimas.

Ainda conforme informações, bombeiros das cidade de Boa Esperança já se deslocaram para o local.