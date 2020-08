O presidente americano, Donald Trump, anunciou nessa sexta-feira (31) que irá proibir a rede social TikTok nos Estados Unidos, após as autoridades americanas mostrarem preocupação com a possibilidade da plataforma ser usada como ferramenta da inteligência chinesa.



Trump disse a repórteres que viajavam com ele no avião presidencial Air Force One que vai anunciar medidas neste sábado (1º) contra o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos.



“No que diz respeito ao TikTok, estamos banindo-os dos Estados Unidos”, disse.

O presidente norte-americano não antecipou as medidas, mas disse que poderia usar “poderes econômicos de emergência” ou “uma ordem executiva” para banir o TikTok nos EUA.



“Bem, eu tenho essa autoridade. Eu posso fazer isso com uma ordem executiva ou …”, disse ele, referindo-se a poderes econômicos emergenciais.