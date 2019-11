O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado a pagar US$2 milhões (cerca de R$8 milhões) a instituições de caridade por utilizar sua fundação com interesses políticos e empresariais.

Segundo a juíza Saliann Scarpulla, da Corte Suprema de Nova York, Trump, ex-administrador da Fundação Trump, terá que fazer esse pagamento a oito entidades sem fins lucrativos para resolver a demanda apresentada em junho pela procuradoria-geral do estado de Nova York.

A procuradoria acusou a Fundação Trump de “conduta ilegal persistente”, incluindo “coordenação ilegal com a campanha presidencial de Trump”.

Em dezembro passado, Trump aceitou fechar a fundação, mas a ação não foi retirada.

Finalmente, o presidente e três de seus filhos (Donald Jr, Eric e Ivanka, diretores da fundação) fecharam um acordo amistoso com a procuradoria, segundo documentos judiciais.

Trump “admitiu ter abusado pessoalmente dos fundos” e assumiu vários compromissos com o tribunal para que isso não aconteça novamente, informou a procuradora-geral Letitia James.

Entre as várias acusações incluídas no processo estava a organização de um evento de caridade no estado de Iowa em janeiro de 2016, que na verdade foi um ato de campanha para a presidência do então candidato Donald Trump.

