O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou no fim da tarde deste domingo (15) o número de urnas eletrônicas que foram substituídas e de ocorrências registradas durante o horário da votação. Até as 16h, 2.717 urnas foram substituídas. O número corresponde a 0,60% do contingente de 400 mil equipamentos que estão sendo utilizados nas eleições.

O TSE também informou que foram registradas 580 ocorrências envolvendo candidatos e não candidatos durante a votação. Segundo o tribunal, 45 candidatos foram presos em flagrante por crime eleitoral. Até o momento, não há registro de votação manual em nenhum município do país.

Neste primeiro turno das eleições municipais, mais de 147 milhões de pessoas estão aptas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Apenas em Macapá e no Distrito Federal não há eleição neste domingo. A capital amapaense, por causa de problemas com fornecimento de energia elétrica, e a capital federal, porque não tem prefeito e nem vereadores.

