Mais brilhante e segura, a tumba do faraó egípcio Tutancâmon foi reaberta ao público depois de dez anos de trabalhos para preservar o local e reparar danos causados pela poeira, pela umidade e pelo turismo.

A tumba contém a múmia do faraó em uma caixa de vidro, assim como o seu sarcófago exterior, feito de madeira dourada.

“Cem anos de visitas, depois de ter permanecido fechada por 3 mil anos… você consegue imaginar o impacto na tumba?”, disse Neville Agnew, diretor do projeto liderado pelo Getty Conservation Institute, de Los Angeles.

Agnew comandou uma equipe de 25 pessoas, incluindo arqueólogos, arquitetos, engenheiros e microbiólogos no trabalhos de preservação da tumba. As pinturas nas paredes e no teto voltaram à aparência que tinham quando o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu e entrou pela primeira vez no local, em 1922.