A Secretaria de Desenvolvimento Humano realizará, a partir desta segunda-feira (11), o recadastramento de todos os túmulos do Cemitério Parque da Saudade.

Segundo o supervisor do Serviço Municipal de Luto, Welerson de Andrade, a validação das sepulturas será realizada pelo fato de alguns túmulos estarem abandonados e com a documentação incompleta no sistema cadastral.

O prazo para o recadastramento vai até julho deste ano. Para validação do jazigo, o responsável legal pelo túmulo deverá procurar a Funerária Municipal, que fica no Terminal Rodoviário (próximo ao portão de embarque), das 14h às 17h, e apresentar os seguintes documentos: Inscrição do túmulo, Carteira de Identidade do responsável e guia de sepultamento ou atestado de óbito de todas as pessoas sepultadas.

Na ausência do responsável legal, o recadastramento poderá ser efetivado por um representante munido de autorização assinada. O telefone para informações complementares é o (37) 98418-7265.

O Cemitério Parque da Saudade foi construído em dezembro de 1996 e está com suas sepulturas quase esgotadas.

De acordo com o Decreto Municipal 1.794, de 02 de dezembro de 1996, os túmulos que se encontrarem abandonados poderão ser retomados ao Município a fim de que um novo indivíduo possa ser sepultado no local, sendo o jazigo repassado a outra família. Ainda, conforme consta no decreto, é dever da família realizar a devida manutenção e os serviços de limpeza e conservação dos túmulos.