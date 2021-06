A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou um túnel que liga um imóvel de alto padrão a agências bancárias da Caixa e do Banco do Brasil no Centro de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Conforme informações iniciais, o imóvel foi alugado por R$ 24 mil mensais, e os locatários já haviam pago R$ 240 mil ao proprietário. Com isso, é possível estimar que o trabalho visando o roubo era feito há, pelo menos, dez meses.

O túnel contava, inclusive, com sistema de monitoramento por vídeo.

Até o momento ninguém foi preso.

Em 31 de maio, outro túnel, com cerca de cinco metros de extensão, foi descoberto também no Centro de Poços de Caldas. O método de trabalho nos dois casos é parecido, segundo as investigações da Polícia Civil.

Fonte: Itatiaia