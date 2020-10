Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) promoverá no município de Campo Belo nesta quinta-feira (8), um evento sobre o turismo e a segurança náutica no Lago de Furnas.

Na oportunidade, o Secretário de Estado do Turismo de MG, Marcelo Landi Matte, estará presente.

O encontro será realizado na Câmara Legislativa da cidade, às 10h e poderá ser acompanhado pelo YouTube.