O “Projeto Contrate um Atirador”, desenvolvido com sucesso pelo Tiro de Guerra em 2018, visando ampliar o número de militares no mercado de trabalho, já está sendo desenvolvido em prol da turma de 2019.

O projeto visa preparar os candidatos nas diversas fases que antecedem uma contratação e principalmente, informar aos empregadores do município, que o jovem convocado para prestar o Serviço Militar no TG, pode ser contratado para o trabalho, pois o regime de instrução é de segunda a sábado, das 6h às 8h,visando conciliar o Serviço Militar, com suas demais atividades, tudo isto previsto em Lei.

O Tiro de Guerra dispensa especial atenção aos atiradores que trabalham e estudam, de modo a evitar ao máximo a ausência do colaborador ao trabalho e do aluno na escola, liberando nos horários previstos, remanejando-os nas escalas de serviço e representações e ainda, orientando-os, diariamente após as instruções, a deslocarem-se imediatamente, para os seus compromissos.

As vantagens que o empregador poderá ter em contratar ou ter um colaborador atirador do TG, são muitas, entre elas: canal aberto entre o empregador e o TG, possibilitando o acompanhamento do desempenho funcional; o matriculado no Tiro de Guerra passa por rigorosa seleção; no dia-dia das instruções desenvolvem vários atributos da área afetiva e agregam conhecimentos diversos que certamente aplicarão no seu local de trabalho;terão referência dos instrutores, conforme desempenho e mérito; entre outras.