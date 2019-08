O Centro Educacional Tutores possui oito anos de mercado na região, e está em Formiga desde 2016, destacando- se na preparação de alunos para o Enem e para os vestibulares mais disputados do país, agora conta com mais uma oportunidade de sucesso para os formiguenses ao trazer cursos profissionalizantes, credenciados de acordo com a lei 9394/96.

As vagas em aberto são para a modalidade de cursos presenciais, os quais têm como foco principal a formação prática dos alunos, com 80% do conteúdo voltado para as técnicas utilizadas no dia-a-dia da profissão. Os alunos ainda terão aulas práticas em laboratórios próprios da unidade, deixando as aulas mais próximas ainda da execução que o mercado atual exige de um profissional