Para transmitir os jogos de Grêmio e Internacional pela Copa do Brasil no próximo dia 4 de setembro, a TV Globo anunciou que irá deixar de exibir duas novelas. O noticiário regional e as novelas ‘Bom Sucesso’ e ‘A Dona do Pedaço’ não serão exibidos, e o Jornal Nacional vai ao ar por volta de 21h.

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam às 19h na Arena da Baixada, em Curitiba. Já Internacional e Cruzeiro duelam às 21h30 no Beira Rio em Porto Alegre. Entre os dois jogos, que serão transmitidos pela TV aberta, será exibido o Jornal Nacional. Mas atenção, os ajustes na programação da TV Globo irão ocorrer apenas nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.

