Mike Tyson confirmou na noite do último sábado (23) que logo vai voltar aos ringues. Em entrevista ao programa de “Young Money Radio Show”, do rapper Lil Wayne, o norte-americano afirmou que na próxima semana será anunciado o adversário. O peso-pesado desconversou sobre o confronto contra Evander Holyfield, seu adversário histórico.

“Não, não. Nós temos muitos caras. Olha, nós temos tantos caras que querem fazer isso. Estamos negociando com esses caras agora mesmo. Você não vai acreditar nos nomes quando os nomes saírem. Em algum momento nessa semana nós devemos ter o contrato pronto”, afirmou o pugilista de 53 anos.

Na entrevista, Tyson afirmou que está bem fisicamente e não ganhará dinheiro com essas lutas. O valor arrecadado será destinado para judar dependentes químicos e pessoas sem-teto.

“Eu estou me sentindo melhor do que nunca em minha vida. Eu vou continuar com isso, estou bem. Estou pesando 104 quilos nesse momento. Eu estou ficando pronto para lutar e para ajudar as pessoas menos afortunadas. Vou levantar o dinheiro para ajudar pessoas sem-teto e os irmãos viciados. Poucas pessoas conseguem sobreviver assim”, explicou o boxeador no programa do músico.